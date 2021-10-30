航空自衛隊の新型機「KC-46A空中給油・輸送機」米子美保基地に初来日

日本媒體報導，航空自衛隊訂購的首架KC-46A「飛馬」（Pegasus）運輸／空中加油機，已於29日飛抵日本美保基地，將展開為期1年半的運用測試。KC-46A服役以來出現眾多問題，目前仍未完全獲得美國空軍的空中加油任務許可，美保基地所處的鳥取縣政府也尚未同意該型機進駐當地。

「日本海電視台」報導，空自首架KC-46A在29日飛抵位於鳥取縣境港市的美保基地，有不少航空迷特別前往基地附近「埋伏」，希望在第一時間一睹其丰采。不過該機飛抵日本時仍採美軍塗裝，機身已漆上的日本國徽也被蓋住，讓不少航空迷有些失望。

空自共訂購6架KC-46A，首機原預定2020年交付，但由於研發作業遭遇延宕，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，相關時程被多次推延，最後終於在今年2月首飛、本月29日正式交付；2號機也已在波音工廠進行地面測試，準備迎向首飛。

不過KC-46A計畫仍存在眾多技術缺陷，包括該型機不須靠人工在機尾手動控制、能讓機組人員輕鬆進行遙控加油的最大賣點「遙控目視系統」（RVS）等，美國空軍至今仍不允許KC-46A為F-35、F-22、B-2等匿蹤機種進行空中加油。

另「日本放送協會」（NHK）報導，鳥取縣政府也因擔憂噪音汙染與安全問題，尚未同意KC-46A進駐美保基地，故首架空自KC-46A在降落美保基地前，已先於境港市和周邊的松江市、米子市上空飛行，讓防衛省人員於地面14處進行噪音測定，並會將相關資料向當地政府和民眾公開，希望能於11月正式達成進駐協議。