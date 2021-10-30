大陸湖南衛視《披荊斬棘的哥哥》在歷經霍尊感情糾紛、李雲迪嫖娼被捕風波後，終於在昨(29日)晚間迎來總決賽，香港男星陳小春以排名第一的高人氣確定成團，妻子應采兒則在他發表感言時，在台下拚命指著自己要老公記得感謝他，讓原本感人的場面瞬間變得歡快起來。

《披荊斬棘的哥哥》昨日在節目中揭曉最終排名，依序為陳小春、李承鉉、張智霖、張淇、言承旭、黃貫中、張晉、林志炫、熱狗、歐陽靖、趙文卓、劉迦、Gai、高瀚宇、謝天華、白舉綱、張雲龍共17位哥哥成團；人氣不俗的林曉峰、胡海泉、尹正、李銖銜和李響則遺憾落選。

戚薇台上外套滑落露大片香肩，與李承鉉夫妻互動過激。(取自微博)

戚薇性感助陣老公李承鉉。(取自披荊斬棘的哥哥微博)

在節目總決賽之夜，更請到「大嫂團」蔡少芬、應采兒、袁詠儀、戚薇等來賓助陣，其中戚薇更與老公李承鉉夫妻合體性感詮釋《天上飛》，最後一個畫面只見戚薇外套滑落露出大片雪白香肩與酥胸，而李承鉉則是輕撫妻子，步步逼近彷彿快親吻，兩人充滿性張力的互動也讓網友看了臉紅心跳，直呼太刺激了。