衛福部醫福會執行長王必勝遭爆不倫戀，緋聞對象也不斷遭起底，為一名林姓護理師，小王必勝15歲，雙方生下一女等，如今又被挖出王必勝月拿6萬給林女，林女更在IG對話中高調「本來就要寵我，不然錢給誰花」，讓兩性專家看了搖頭，直說現在的小三越來越理直氣壯，不可思議。

緋聞主角林姓護理師不斷被起底，IG生活照、對話也外流，除了不時曬自己出國旅遊享受美食的照片外，更是展示各大名牌穿搭，花錢毫不手軟。林女曾跟友人表示「我老公管疫情很忙，早出晚歸，最近還要處理疫苗混打」，更自爆「老公」每個月都拿6萬給她，若不夠可以說，且6萬還不包含育兒費用。

影音取自中視新聞YouTube

此外，根據《東森新聞》報導，友人詢問林女，老公聽到她要買名牌「心跳沒漏一拍嗎」，林女則回「還好，他自己用的也不便宜，去年也換了BMW」，甚至兩人還打算買新房，林女自爆自己已經看了7、8間有了，但都沒談成。

《中視新聞》報導指出，友人看見林女開銷不少，擔心詢問，林女高調回應「本來就是要寵啊，不然錢給誰花」。兩性專家吳娟瑜對此也直呼誇張，表示現在的小三越來越理直氣壯，實在不可思議，對正宮來說簡直是天崩地裂。