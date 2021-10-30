全聯跟家樂福量販龍頭之爭，成為網友熱議話題。(圖／資料照)

台灣量販龍頭全聯日前宣布併購第二大賣場大潤發，震撼全台，不僅商界議論紛紛，也成為網友茶餘飯後話題。有網友詢問再這樣下去，家樂福是否會被全聯輾壓過去，引起熱議，但有人反駁，並舉出家樂福4大優勢，表示很難輸。

網友在臉輸《家樂福Carrefour商品網友真心話》PO文，指出全聯先是收購松青超市，現在又吃下大潤發；家樂福則是吃下頂好與jasons，但熟食還有進步空間，不過勢頭也不錯。

原PO說，整體來說，現在兩家產品價差已經縮小，大概在5到10元左右，接下來最好奇的就是，美廉社跟愛買會被誰吃下，並詢問大家喜歡去全聯還是家樂福？

文章曝光引發網友討論，有忠實客戶點出家樂福4大優勢，指出家樂福商品「品質較好」，「選擇較多」，「有許多獨特的歐洲進口食品」、「服務員態度較熱心、親切」，不少人也附和：「家樂福肉品確實好很多」、「花蓮人唯一支持家樂褔，20年前開幕至今沒讓我們失望過」、「大潤發超級便宜，但被全聯收購之後就難說了」、「全聯等結帳會讓人崩潰」。

但也有人點出家樂福問題：「但家樂福的生鮮實在很母湯，大潤發的好太多了」、「家樂福生鮮真的很貴又不夠新鮮」、「我是忠實家樂福粉絲，但絕對不會去家樂福買生鮮」、「大賣場逛起來其實很麻煩」、「全聯點多，便利性大贏家樂福」、「家樂福較遠，全聯較近，方便為第一考量」、「家樂福也不是都比全聯便宜，考量到便利性會優先選後者」、「買少量的就是去全聯」、「家樂福的生鮮真的是拉低整個評比」、「還是看接下來變化，我個人比較喜歡大潤發」。