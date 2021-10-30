NBA本季新投籃規則上路，碰撞投籃的買犯難度大幅提高，老鷹隊崔楊(Trae Young)有些不滿。崔楊在對戰巫師賽後對美媒ESPN說：「我不想吞罰金，但這（新規則）很令人挫折，有很多漏吹的犯規。這是籃球，感覺他們在學習，然後，我也不知道，這令人挫折。」

崔楊欲言又止，不敢講太多，NBA對於批評執法尺度的球員向來都是以罰款伺候。崔楊上個球季每場可罰8.7球，更前一季是9.3球，本季暫時縮水到4.4球。雖然場均得分24.2分沒有比上季25.3分下滑太多，崔楊的場均出手數增加2.9次（投籃時被對手犯規又沒投進就不算出手數）。

聯盟禁止「不自然投籃動作」，外界認為這是衝著籃網隊哈登(James Harden)而制定，對此崔楊表示：「我看哈登說這是針對他的，但這不是針對一兩個球員而已。你看現在的比賽，利拉德(Damian Lillard)大概菜鳥球季以來從沒有場均只拿17分，戴文布克(Devin Booker)目前18分，當球員切入然後被撞到失去平衡，這仍然是犯規，無論他們使用下半身或是手。」哈登以前慣用手臂勾住防守者，或是在投籃時踢腿碰撞防守者以賺取罰球。

新規則同時也獲得一些支持的聲音，例如勇士總教練科爾(Steve Kerr)，科爾曾經對執法尺度太禮遇進攻者而表達不滿。本季科爾說：「我喜歡現在的樣子，裁判做得很好，比賽給人更真實的感覺了。」