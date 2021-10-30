台中市大甲區昨(28)日發生命案！20歲的蔣姓男子疑因債務糾紛，遭人力仲介公司的11名同事分別在3處凌虐致死，並載往彰化埤頭鄉準備棄屍的駭人案件。警方接獲其中2位同夥自首告知棄屍計畫後，趕往彰化攔截，發現蔣男遺體被塞汽車後車廂內，尤其集中頭部與上半身腫脹瘀血，連查扣的鋁棒上，都因重擊沾滿血跡、凹陷變形，可見當時兇嫌下手凶狠。

台中市大甲區昨(28)日發生命案！20歲的蔣姓男子疑因債務糾紛，遭人力仲介公司的11名同事分別在3處凌虐致死，並載往彰化埤頭鄉準備棄屍的駭人案件。(民眾提供/陳淑娥翻攝)

本案得以迅速偵破，主要因梁姓及盧姓共犯鑄下大錯後不安，凌晨分別自首， 警方循線逮捕10名嫌犯，並查扣棒球鋁棍、西瓜刀、鐵鍊等凶器，目前尚有1人在逃，全案訊後將依傷害致死送辦。

大甲警分局指出，29日早上接獲梁及盧姓嫌犯自首，稱20歲蔣姓男子屍體遭馮姓嫌犯載至彰化縣埤頭鄉一帶，立即通報彰化縣北斗分局前往察看，赫見蔣男屍體遭放置馮男小客車後車廂內。

警方調查，蔣男在台中市北區某人力仲介公司上班，疑與39歲的陳姓老闆娘有債務糾紛，28日深夜10點遭包括老闆娘19歲兒子在內等盧姓、馮姓、高姓、梁姓、馮姓、林姓、楊姓、謝姓、黃姓等10位同事，在公司內聯手毆打，接著眾人將蔣塞到後車廂，先後載往大甲一處籃球場及外埔偏僻處，三度加以痛毆，29日凌晨1時許再載至彰化埤頭馮嫌租屋處時，發現蔣已斷氣。

其中4嫌商討如何處置被害人屍體時，梁、盧2嫌後心有不安，昨日早上分別打電話向台中警方自首，18歲梁嫌供稱，他是被叫去幫忙打人，死了人很害怕，才會打電話自首，讓警方進而偵破這起命案。

警方根據梁、盧2嫌供詞，在埤頭馮嫌租屋處帶回4嫌，並在雲林等處逮捕其他共犯，目前已10人到案，僅楊男在逃。警方也起出鋁製球棒、西瓜刀、鐵條等凶器，並在汽車後車廂發現蔣男屍體，警方初步勘驗，發現蔣男頭部有明顯外傷，身上也有多處傷痕，已報請檢察官相驗，釐清死因。

警方調查，11名涉及毆打蔣男致死的嫌犯，共4女7男，其中多人是幫陳姓老闆娘做事，警訊後將依傷害致死罪嫌移送中檢偵辦。