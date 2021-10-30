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臉書社團《爆料公社公開版》流傳一部影片，畫面中一名男子違規將機車騎上台大醫院旁的人行道，員警依法要求男子下車以牽引方式往前，但男子卻情緒激烈、反覆跳針，還出言嗆警：「走開啦」、「兇什麼兇」、「愛演喔」，影片曝光後，引起網友憤怒。

網友29日於社團發文，大約100秒的影片中可發現，一名男騎士將車騎上人行道，而有2名員警站在其前方，勸導男子需下車以牽引方式尋找車位，但該男情緒激動，完全聽不進員警的話，依然我行我素持續想催油門向前，不顧人行道上穿梭的大量人流。

下段畫面中，男騎士數度念念有詞，口氣很差的向警察吼叫：「走開啦！」、「演電影喔」、「兇什麼兇」、「愛演欸」等語，警方見其失控也反覆勸導要求熄火，因此人行道鄰近醫院，有許多老弱婦孺行經，提醒其舉動不僅違法又恐造成他人危險，還有路過婦人看不下去男騎士胡鬧，教訓了一句：「什麼兇，你自己先做錯。」

最後男騎士僵持不下，悻悻然地坐在機車上，一路向前拖動，才結束這齣。影片曝光後，不少網友看了一把火，紛紛留言回應，「先帶回派出所從好好關心個幾小時……」、「看了都怒了」、「警察還跟他這麼客氣，刁民」、「警察真的好客氣」、「支持警察執法」、「說話一直鬼打牆」。

對此，北市中正一分局指出，2名員警於29日於台大醫院旁值勤，而32歲高姓男子違規在人行道騎車，經勸導不配合後，依道路交通管理處罰條例開單舉發。