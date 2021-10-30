中國房地產巨頭恒大集團近期深陷債務風暴，隨時可能引發倒債風險，影響所及，中國高風險企業的垃圾債發行活動也幾乎陷入停擺，這又給中國房地產開發商帶來更多挑戰，因為它們在2022年年底前還有超過400億美元的美元債務需要展期。

華爾街見聞29日報導，受到恒大債務危機影響，中國垃圾債發行活動銳減。Dealogic數據顯示，截至10月27日，中國借款人10月新的美元垃圾債發行活動較五年平均水平大減約90％，發行總額降至3.52億美元，只有寥寥兩筆發行交易，且均來自規模較小的開發商。

恒大集團的困境，以及近期規模較小的中國房地產開發商發生的一連串違約讓市場投資者不安。根據ICE BofA一項指數顯示，10月27日中國企業的美元垃圾債收益率約為21.6％，這樣的利率水平，其實對許多發行新債的公司來說成本過高。

報導指出，目前中國在國際高收益債券市場的發行活動主要來自房地產開發商，根據高盛數據，中國企業此類未償還的債務總計達1970億美元，其中房地產開發商的債務占比約80％。這些公司通常依賴短期借款，包括在某些情況下發行期限不到一年的債券，這使得它們的再融資需求較為迫切。

但因這一資金來源目前基本上被切斷，同時房屋銷售收入可能保持疲軟，業內人士擔心，更多中國房地產開發商可能難以償還未來幾個月將到期的美元債務。高盛表示，僅2022年1月，該行業就將有超過60億美元的垃圾債到期。

投行人士預計，市場上有關於中國企業的新垃圾債發行將不會很快恢復。渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，每年1月和2月通常是房地產債券交易繁忙的月份，但考慮到這個市場領域目前面臨的嚴峻問題，並不認為接下來的1月和2月還將會有那麼多的交易活動。