大陸鋼鐵業巨頭寶鋼股份29日晚間發布2021年第三季財報，今年前三季度，寶鋼股份營收為人民幣（下同）2782.22億元，和2021年同期相比增加38.90％；歸屬於上市公司股東的淨利為215.90億元，年增174.53％。

澎湃新聞網報導，財報資料顯示，2021年前三季，寶鋼股份累計完成鐵產量3313.2萬噸，鋼產量3704.8萬噸。值得一提的是，今年前三度累計利潤總額為291.3億元，創下歷史同期新高，累計年增161.6％。利潤總額居大陸同業第一位。

報導稱，作為中國寶武的核心企業，寶鋼股份專注於鋼鐵業，同時從事與鋼鐵主業相關的加工配送等業務。目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要製造基地，為全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。

寶鋼股份表示，大陸鋼鐵產能擴張已見頂，接下來不僅要確保2030年達峰時間底線，還要控制達峰的高度，作為高碳排放的鋼鐵行業，必須儘早統籌安排，預計未來產能、產量雙控將是常態。在存量競爭的背景下，寶鋼股份認為，併購整合將是擴大市占率的唯一途徑。