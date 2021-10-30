在擴大煤炭產能與加速進口下，大陸煤炭庫存近日迅速提升。大陸發改委29日晚間披露，大陸電廠存煤已經突破1億噸。

華爾街見聞報導，隨著煤炭產能進一步釋放，大秦線檢修完畢，電煤中長期合同履約和調運提速，大陸統調電廠供煤水準屢創歷史新高。特別是10月下旬以來，統調電廠日均供煤大於耗煤140萬噸以上，存煤加快回升。

發改委表示，近期日均供煤連續突破800萬噸，比耗煤多200萬噸，存煤水準回升至1億噸以上，比9月底增加近2500萬噸。其中，東北三省統調電廠存煤1250萬噸，較9月底增加超過600萬噸，提升將近1倍，已達到2020年同期水準。從每日鐵路裝車、港口裝船情況來看，預計存煤水準會進一步提升。

中國煤炭工業協會日前曾經表示，隨著煤炭產量逐步回升，中國重點電廠已經連續20天供煤量大於耗煤量，煤炭冬季保供效果正逐漸顯現。截至10月24日，全國重點電廠存煤量已經達到9569萬噸，比9月底時增加 1700萬噸，可用天數超過17天，遠高於7天警戒線。