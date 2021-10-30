全球貿易脫離疫情陰霾開始復甦，但脫歐後的英國卻未能受惠，而這可能成為該國經濟一大挑戰。英國今年1月1日與歐盟正式分道揚鑣，英歐出口如今得面臨關稅、邊境檢查與更多文書作業，不利於雙邊貿易發展。

據荷蘭經濟政策分析局（CPB）數據顯示， 全球貿易量今年7月較2019年底（疫情爆發前）高出4％，其中出口成長3％、進口攀升5％，主因在於疫苗接種令西方國家加速解封，連帶令貿易量回升。

但英國表現落後一大截。數據顯示，英國7月出口較2019年底下滑16％、進口持平。相比之下，美國同期出口僅下跌4％、進口攀升7％。歐洲7月出口與2019年底相比持平，進口較疫情前水平高出2％。

對於英國商家而言，脫歐意味著更複雜的通關程序與更高運輸成本。部分企業基於獲利下滑考量，不願將商品出口至歐洲。

ATL渦輪服務公司執行長哈里斯（Dale Harris）表示：「因為脫歐的緣故，英國企業經營更加困難，作業速度變慢，成本也更高。」ATL總部位於蘇格蘭丹地，專為全球各地客戶維修渦輪零件。

經濟學家表示，仔細分析CPB數據後，可以發現脫歐對於英國衝擊極大。今年前8個月，英國對歐盟商品出口較2019年同期下跌13％、進口萎縮20％。英國同期對非歐盟國家商品出口僅下滑11％、進口攀升1％。

諮詢機構Pantheon Macroeconomics資深經濟學家狄更斯（Gabriella Dickens）：「全球外部需求強勁成長，英國卻未能受惠。」

疫情爆發令英國在供應鏈方面面臨棘手挑戰，導致該國卡車司機短缺更嚴重、燃料供應大亂，而脫歐更加劇供應鏈打結狀況。

英國央行預估，該國今年經濟料成長7.25％，可望創下數十年來最佳表現，但助長經濟擴張的引擎為消費者支出，貿易的貢獻微乎其微。