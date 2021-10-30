日本八大車商28日公佈9月國內產量，總計398075輛，較去年同期減少49.7％，成為去年5月以來最大降幅（當時年減61.8％）。此外，根據韓國產業通商資源部，韓國9月汽車產量229423輛，年減33.1％。除了全球半導體供應持續短缺之外，今夏東南亞疫情加劇導致零部件採購陷入停滯，亦為主因。

日本今年9月的國內產量，八大車商中除三菱汽車外，其他七家產量均下降。速霸陸減少74.8％，降幅最大，其國內三家工廠停產12天造成巨大影響。大發工業也大減68.2％，因其由馬來西亞和越南的零部件採購停滯。

最大車商豐田汽車也下降55.3％，本田減少55.5％。三菱汽車由於去年基期較低，增長20.0％。

而在韓國，因半導體供應鏈瓶頸加劇，部分工廠減產或停工，又恰逢中秋長假，工作日也減少，據韓國汽車產業協會（KAMA）的資料，今年第三季韓國車廠共生產汽車761975輛，年減20.9％，創下近13年來新低。

至於銷量，現代汽車、起亞、韓國通用、雷諾三星、雙龍汽車等五大9月全球銷量568308輛，年減18.9％，連續三個月出現減少。