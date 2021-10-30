PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

國防部部長邱國正28日接受立委質詢明確表示，明年將要進行「1年1召、14天訓期」，將有1萬多名的後備軍人接受14天訓期的教召，其他人則是按照原本的5天訓期。此消息讓去年才因教召年限延長的7年級生們悲怒交加，直呼「衰事再+1」，卻也讓另一派網友忍不住狂酸：「當初喊自己的國家自己救，現在當然自己選的總統自己擔。」

邱國正28日赴立院進行「臺海軍事緊張升高對國防戰備之影響」專案報告，並備質詢；針對民進黨立委劉建國質詢目前後備軍人的平常訓練情況，邱表示，後備軍人目前定期每兩年召訓一次，明年將列為改為一年召訓一次，時間延長，這已經在預劃，明年將試驗。

邱國正指出，明年將要進行「1年1召、14天訓期」的驗證，已經規劃好，分各階段實施，大約有1萬多名後備軍人面臨14天的訓期，其他人則是按照原本的5天訓期。劉建國追問，1年大約多少人次？邱表示，1年可以施訓下來將近11萬人，所以要做試驗，看看有沒有場地和幹部訓練後備軍人，這都要做驗證。

明年恐面臨「1年1召、14天訓期」的消息，迅速在網路引發熱議，大批七年級生哀號不已：「疫苗比別人慢打，戰場比人家先上」、「能不能放過我們？」「七年級繳稅有份、疫苗最後打、打仗排第一」、「哭啊，七年級有夠糞」、「衰事再+1」。但也有另一派網友諷刺道：「當初喊自己的國家自己救，現在當然自己選的總統自己擔」、「誰叫7年級愛當覺青」、「不是要抗中保台？」「年輕人天天喊抗中保台 教召就要笑著參加啊」、「所以現在七年級沒票了，要換騙八、九年級了」。