賈永婕昨（29日)在臉書透露帶愛犬去慢跑，卻遭到其他狗攻擊，身體還被咬岀4個洞，讓她心疼表示：「我要瘋了，已經瘋了⋯⋯天啊怎麼有這種事？」，沒想到肇事狗狗主人竟表示：「牠只是想來跟你們做朋友」，讓她氣得直接當場破口大罵。

賈永婕透露把受傷的愛犬帶去看醫生，身上的傷比想像中嚴重，四個較大的傷口全集中在背部，此外，後腿也被咬了，就連前下腹側也有傷口，身上更有多處瘀青，尤其看到愛犬在輕度麻醉清創過程不斷哀嚎，讓她直呼心疼不已，雖然肇事狗狗的主人事後道歉，並表示會負擔醫藥費，但當下卻辯解：「牠只是想來跟你們做朋友」，讓她坦言聽了相當不舒服。

賈永婕不滿愛犬被咬傷，直接飆罵對方飼主。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕當下直接氣到在路上破口大罵，怒飆對方：「你在說什麼！做什麼朋友做你個大頭」，沒想到對方竟回應：「牠只是很皮⋯⋯⋯皮蛋」，讓她難掩怒火再次飆罵對方，賈永婕情緒冷靜下來後，先是自責當下反應沒有處理好，居然讓愛犬傷成這樣，卻更擔憂小孩放學回來後發現此事，不知道會怎麼責怪她。

對此，網友也紛紛留言：「真的要小心，有時候不知道狗性如何」、「好嚴重喔！不牽繩不管好自己的狗的人真的是讓人生氣」、「祝早日康復！消炎藥跟抗生素的療程很重要」、「有的時候不是只有付擔醫藥費就好」、「毛孩子我們把牠視同家人，這理由真的不能接受」。