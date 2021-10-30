巴西總統波索納洛赴義大利參加20國集團會議，他的曾祖父出生地政府將頒發波索納洛名譽公民的頭銜，引起環保運動人士示威抗議，破壞市政廳。

根據巴西新聞網站g1報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）今天抵達義大利參加20國集團（G20）峰會。活動結束後，預定前往其曾祖父波佐納洛（Vittorio Bolzonaro）的出生地安圭拉拉威尼托（Anguillara Veneta）。

這個有4000居民的村莊位於義大利北部，距帕多瓦（Padua）約45公里。帕多瓦主教區兩天前發布聲明，央求波索納洛避免前往當地，因為他將獲得名譽公民的稱號「引起極大尷尬」。

據報導，環保組織「氣候正義義勇團」（Rise Up 4 Climate Justice）成員在社群網路表示：「波索納洛的形象完美地代表我們正在與之抗爭的資本主義，充滿掠奪性和破壞性的殖民主義模式。」

在獲悉安圭拉拉威尼托市長將授予波索納洛榮譽公民稱號的消息後，環保運動人士就在市政廳的外牆噴漆寫上「滾蛋，波索納洛！」

環保人士還批評巴西總統應對COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行的方式，以及巴西森林砍伐加劇，稱「波索納洛是氣候和生命的主要敵人」、「地球的破壞者。」

帕多瓦主教區的聲明還強烈譴責巴西的暴力、虐待、對宗教的剝削、環境破壞，以及因COVID-19大流行加劇的健康、經濟、倫理、社會和政治危機，要求波索納洛「倡導尊重正義、健康和環境的政策，特別是支持窮人。」

雖然波索納洛已在歐洲，但預料他不會參加G20峰會結束後在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），巴西將由環境部長雷特（Joaquim Leite）代表出席。

巴西副總統莫勞（Jamilton Mourão）今天表示，「波索納洛遭受了一系列批評，如果他參加COP26，難保不被人丟石頭。」