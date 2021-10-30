台中第二選區立委陳柏惟遭罷免，將進行補選，民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向總統蔡英文推薦徵召出戰補選。此消息引發熱議，藍營整理林昔日「驚句」，將林封為「女版陳柏惟」；國民黨青年部前主任蕭敬嚴表示，綠媒政論節目指控此稱號是在抹黑、貼標籤，細數綠營種種言行，簡直「不要臉到了極致！」

蕭敬嚴29日在臉書發文指出，他做了「女版陳柏惟—林靜儀」的十大驚句，引發網友熱烈迴響，隔天就看到綠營的政論節目開始護航，說這是藍營的「抹黑」、「貼標籤」、「複製惡罷」，最好笑的是甚至還說「是國民黨怕了！」

蕭敬嚴強調，林靜儀講的這「十大驚句」，每一句都是林本人親口講過的話，都是事實、都有新聞可以查證，民進黨居然還說這是「抹黑」，這分明就是林自己跨時空射出迴力鏢抹黑自己。蕭痛批，這些綠營名嘴，不去檢討林的言行舉行，還說這是在「貼標籤」；這些標籤都是林自己幫自己貼上的，是她從政以來的所言所為製造出的標籤，這些標籤成了印象，深深烙印在大家的腦海裡。

蕭敬嚴進一步指出，陳柏惟才剛被罷免，民進黨不僅不自我反省，反倒去說要「檢討選罷法」。選罷法當初就是民進黨下修的，現在被罷免了，又說這是違背民主的選罷法、要上修回來，「真的是不要臉到了極致！」蕭抨擊民進黨：「你們提的罷免叫民主，別人提的叫惡罷，這原來就是民進黨口中的民主！」