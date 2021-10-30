還算注重健康的楊小姐，大約每2～3年會依照預算為自己身體各部位輪流安排局部的自費高階影像檢查，但由於胸部尺寸不大（罩杯尺寸為A cup），一直以來認為自己乳房發生的病變機率應該很小，且在家洗澡時，也會用手指做簡單的觸摸檢查，從未發現異狀，直到近期健康檢查時，透過乳房X光檢查，觀察到有一處形狀不規則、鈣化點小且僅在局部集中的異常病灶，後續進一步接受切片病理檢驗， 確診罹患乳癌。

●罹患乳癌因素 與胸部尺寸無關

不少人認為胸部大的女性，發生病變的機率也會比較高。北投健康管理醫院沈彥君主任醫師解釋，罹患乳癌的可能因素與胸部尺寸並無太大關係，若非要說大胸的女性有較高的機率罹患乳癌，其背後真實原因可能是因為「肥胖」使乳房變大，也因肥胖可能導致乳癌的罹患風險增加。

●乳癌危險因子 肥胖者要特別注意

有研究指出，過重及肥胖者有較高罹患乳癌風險；當婦女BMI數值＞25，罹患乳癌風險增加17%、 BMI＞30，罹患乳癌風險增加37%、BMI＞35，罹患乳癌風險則增加近60%。

●台灣乳癌年輕化 定期檢查把握治療黃金時間

「乳癌」是國人女性的頭號公敵，所有女性都應該積極主動關心乳房健康狀態，定期安排乳房篩檢。沈彥君提醒，所有婦女朋友應維持健康體態（18.5≦BMI＜24）。

而台灣女性乳癌患者相較歐美女性乳癌患者，還明顯有年輕化的趨勢，建議30歲以上的女性每年安排一次乳房影像檢查（包括：乳房超音波、乳房X光攝影及乳房動態磁振造影MRI等），定期安排以上乳房檢查，可增加乳癌的偵測率，才能夠把握早期發現及早治療的機會。