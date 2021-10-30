Chicago Bulls forward Patrick Williams is expected to miss the rest of the regular season with a left wrist dislocation source tells ESPN. He will undergo surgery soon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 29 2021

沒想到重新出發的芝加哥公牛，這麼快就遭逢主力報銷的噩耗！剛在出戰尼克比賽吞下本季首敗的公牛，30日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，先發大前鋒派崔克威廉斯因為左手腕脫臼，預計缺席4到6個月，代表他在剩餘例行賽提前報銷。

公牛官方隨後宣布，派崔克威廉斯即將接受左手腕韌帶撕裂修復手術，公牛總教練多納凡表示，目前威廉斯沒有歸隊時間表，只能盼望他可以趕在季後賽宣告傷癒復出，他在出戰尼克比賽時，遭到對方從空中直接拉下，造成左手腕嚴重受傷。

身為去年選秀第4順位選來好手，派崔克威廉斯本季5場例行賽都以先發身份上場，平均拿下6.6分、2.2籃板，三分命中率高達5成，多納凡說：「毫無疑問，這確實是個很大挑戰，當你損失一個可以防守多個位置的球員，打擊確實很大。」

公牛今年休兵期挖來迪羅薩、朗佐鮑爾與卡魯索等好手，跟拉文、武切維奇兩名上季全明星球員組隊，更打出開季4連勝佳績，沒想到才被尼克擊敗吞下本季首敗，公牛還賠上派崔克威廉斯例行賽提前報銷的代價，接下來就看誰能頂上他的位置。