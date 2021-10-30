由雲林縣政府補助、民間舉辦的「我愛雲林之美空拍攝影大賽」，本周三（27日）公布得獎名單，沒想到社會組銀牌獎「紅衣大女孩」引起不小爭議，縣府計劃處長李明岳一度出面表示，尊重評審結果，但昨晚最新發展，這個銀牌獎被取消了！

「照片看不出來跟雲林有什麼關係」、「主題是空拍，照片看起來像自拍」，網友的質疑，在「紅衣大女孩」得獎後不斷湧現，對於評審眼光匪夷所思。李明岳日前表示，空拍不應以飛多高做為評分標準，應尊重3位評審的評選結果。

不料該活動臉書粉絲專頁29日晚上10點發出公告，「縣府主管認為，此舉已造成爭議。為彰顯此賽事的嚴謹與公平性，決定此作品不列入名次」。銀獎及後續獎項依分數遞補，團隊重新檢視後，另行公告。

粉專小編並發表「扛責聲明」，強調若原銀獎作者認為權益受損，衍生的損失一概由小編團隊自行承擔，與雲林縣府無關。

網友紛紛炸裂，直呼這項攝影比賽黑幕重重，首先是得獎名單沒有攝影人姓名、沒有攝影日期及地點，主辦單位也沒有公布得獎分數或評選標準，被罵了才找理由把獎項收回，最慘的是小編，還得自己出來擔。

小編解釋，取消原因是原銀獎作者報名時的雲端夾檔過多，小編收件時不察，全數收納。由於當初限定一人投稿一張，經查確實不妥，所以把獎項收回。