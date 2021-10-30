某公司一名住在南部的工程師，在網路上專門尋找國、高中少女後，以借錢為餌，引誘9名住在高雄、屏東等地的國中女學生上鉤後，帶往多處國小學校內廁所、以及自己住處等處性侵、猥褻，甚至在過程中拍下性愛影片，事後再威脅拍裸照，總計有9名少生受害，高雄高分院依兒童及少年性剝削防制條例、妨害性自主等罪，判處有期徒刑14年6月。

根據判決書記載，該名工程師在2019、2020年間，透過臉書交友，認識十餘名住在高雄、屏東等地的國中、高中女生，在聊天過程中，工程師得這些少女缺錢花用，於是佯裝大方，以借5000元至數萬元不等手法，引誘她們進一步交往。

2020年2月至6月間，潘嫌至少邀約9名女學生出門見面，並在屏東縣境內不同國小廁所，高雄市九曲堂周邊國小、屏東住處及其座車上等地進行性侵及猥褻，不少女子在過程遭到拍攝性愛影片。

不但如此，工程師在事後，多次威脅這些被她侵害過的少女，要求拍攝裸照傳給她觀賞，如果少女不從，他就動輒以「如果不拍的話，後果不知道會怎樣」等言詞惆嚇，甚至會下載被害人生活照、家人照、女方住家附近街景照等，要脅將會對本人及家人不利，讓這些攝是未深的少女心生恐懼，只好自拍猥褻照片給他觀看。

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高等法院高雄分院審理後，審酌工程師為智慮成熟之成年人，明知被害少女心智及判斷能力均未臻成熟，竟為滿足一己慾望，被害人進行猥褻性侵，甚至拍攝裸照，目的及犯罪手段卑劣，但並考量其於案發後坦承部分犯行，且與5名被害人達成和解，且賠付賠償金，判處有期徒刑14年6月。