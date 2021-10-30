35歲偶像劇男神李國毅今年5月鬆口與交往多年女友橘子（甘煖琳）結婚，不久就傳出女方被拍大腹便便，疑似雙喜臨門，本月28日李國毅透過經紀人證實夫妻倆生下一女，昨(29日)晚間李國毅曬出太太餵母乳照片，除了親自分享當新手爸爸的喜訊，更澄清兩人是去年就登記結婚，絕非先有後婚，也護妻表示兩人雖然是姊弟戀，但太太只比他大一歲半，「女人的年紀不開玩笑啊」。

李國毅今年5月首度曬出與甘煖琳合影，宣布已與太太結婚，兩人早在李國毅19歲入行前就開始交往，另一半陪伴李國毅從新人到愛上表演，讓他有更多責任感，「是大家的支持讓我，想說出，我要照顧好這個人這輩子」，之後兩人會以夫妻身分在下個階段繼續扶持、成長。

李國毅發文。（圖／翻攝自李國毅Lego Lee臉書）

上月李國毅和甘煖琳雙雙證實新生命將到來，昨李國毅發文表示：「結婚已經是去年的事情了，因為不想叨擾，也不想影響當時正在播出的戲劇，所以等到劇集播映完畢後才向大家報告，（不要再說我先有後婚了）」，並表示感謝親友的疼愛，家裡已經有堆積如山給寶寶的禮物，本來想要親自報告喜訊，不知道是哪位熱情的知情人士先爆料，讓喜訊提前曝光。

李國毅強調與甘煖琳去年就結婚，並非先有後婚。（圖／中時資料照片）

李國毅最後不忘澄清：「太太只比我大一歲半，上次說過了怎麼都還是寫三歲，女人的年紀不開玩笑啊」。而李國毅傳出當爸後，先前他的望族家世也被起底，爺爺李樔槦早年是縣議員，一家人與前內政部長李鴻源是遠房親戚，李家在泰山有600坪莊園，家中有高爾夫球場、農地、釣蝦場，李國毅小時候的興趣則是在家裡騎馬、養孔雀，可見出身不凡，但他低調不願證實，笑說：「我怕被綁架」。