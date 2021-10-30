籃網球星哈登(James Harden)本季暫時失去以往的得分爆發力，場均剩下16.6分，本周被熱火擊敗，哈登在賽後記者會說：「雖然我很想回到之前每場30分或40分，我做不到。我很想要，顯然我也很愛這樣，但我這個夏天都沒有機會打模擬賽，3個月來全都是在復健，還是從一個單季發生3次的二級傷害。」

哈登上個球季首場比賽（2020年12月底）打出單場44分、17助攻的單季最佳表現，那時他還在火箭。哈登今年1月轉隊到籃網之後，3月底又打出一次44分、14籃板的超人演出，接著又打出一場38分的大三元，還追平了奇德(Jason Kidd)在籃網創下的單季12次大三元隊史紀錄。

4月初哈登腿傷缺陣18場，又在季後賽對決公鹿的時候受傷，首戰他只打43秒就傷退，第5戰回歸上場45分鐘只拿5分，籃網最後7戰被公鹿淘汰。哈登從那時候就失去100%的狀態。

哈登說：「現在這只是我第5次、第6次參加跟真人對打、具有對抗性的比賽。雖然我想要立即回到以往那樣殺翻全場，我告訴自己要有耐心，這也會讓我在季末的時候變得更強。我願意擁抱現狀，我最終會慢慢回復的，我會持續努力。」

總教練納許(Steve Nash)說：「哈登有逐漸找回節奏的樣子，我說過很多次了，這個過程並不容易，要花費一些時間。」哈登是3次聯盟得分王，生涯最厲害的2018-19球季有場均36.1分。