據《路透社》29日報導，美海軍證實，五角大廈28日於猶他州成功驗證火箭助推馬達，該款馬達能發動掛載極音速武器的載具。由於美國參謀首長聯席會議主席密利近日證實北京驗證極音速武器，更形容大陸為「進逼中的威脅」，正接近「史普尼克關頭」（Sputnik moment）；美軍此時成功驗證助推馬達，不免讓人推測其是否正在趕進度。

美海軍戰略系統計畫主任沃爾夫（Johnny Wolfe）中將表示，「我們正按計畫籌備即將進行的通用極音速飛彈飛行驗證」。聯合助推火箭與極音速武器的飛行驗證，預計將於2022年秋季前進行。

不過，上週在阿拉斯加的科迪亞克（Kodiak），美軍因助推器未能通過測試導致極音速武器驗證功敗垂成。

美海軍與陸軍合作，針對新研發的34.5英吋通用極音速飛彈的第一節進行靜態點火測試。(圖/路透社)

報導指出，包括美國與其在全球的對手(指俄國與中國大陸)，皆不約而同地提升研發極音速武器的力道。凸顯極音速武器不但是各國追求的下一代軍事科技，還能縮短對手面臨飛彈攻擊的反應時間，現行飛彈防禦體系更是難以攔截極音速飛彈；因此，各大國防承包商無不希望政府能注入資金，使其能投入極音速武器的製造並研發新的偵測與攔截機制。

事實上，隨著密利近日證實北京已驗證極音速武器；軍事專家分析，這凸顯北京正尋求一種能夠躲避美飛彈防禦的地球軌道系統。

《路透社》提到，美軍將以通用極音速飛彈為基礎，進而研發個人武器系統、海基、陸基發射架。從結構來看，第一節固體火箭發動機將結合通用極音速滑翔載體(C-HGB)，形成新型飛彈助推器，最後在構成通用極音速飛彈。

海軍表示，此次的靜態點火測試驗，是第一節火箭首次安裝推力向量控制系統並進行驗證。推力向量控制系統讓火箭推進器在飛行中更靈活。

目前美國海軍戰略系統計畫已進行兩次固體燃料火箭的優先驗證。這款火箭將用於海軍傳統迅速打擊(Conventional Prompt Strike CPS)計畫，以及陸軍的「長程極音速武器」（LRHW）計畫。前者旨在提高美海軍極音速進攻打擊能力。

包括洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼公司與雷神科技，都在本週的季度財報會議上高舉自家的極音速武器計畫。報導認為，這凸顯全球的焦點正轉移到一種新興武器的新型軍備競賽。