一名小資女北漂到台北生活後，覺得開源節流非常重要，親身嘗試過後分享「全方位省錢法」，從食衣住行到娛樂都有，讓大批網友看傻直呼，這太強了！佩服原PO的意志力，但也有人提醒，省錢之餘也要注意健康，否則現在省了小錢，未來的醫藥費可能會增加不少。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，搬到台北後，生活有很多樂趣，但最麻煩的是開銷較大的問題，因此她決定分享自身經驗給大家參考，雖然偶爾會覺得生活過得有點煎熬，但看到存摺裡的金額就會很療癒，希望這些也能幫助到上台北工作的人。

女網友透露，飲食要好好控制否則價格會很驚人。其中吃早餐的CP值很高，首先是價格相對便宜，且若有吃飽還可抑制午晚餐的食欲，不會狂吃亂花錢。而早餐她多選早餐店或買一條吐司配果醬，後者每天成本換算下來不到10元；午餐與晚餐多在便利商店解決，選擇有即期優惠的產品。另她平常不太喝飲料，除了省錢，喝水也比較健康。

女網友也說，交通與租房一起看，她住在台北市周邊，像是板橋、中永和一帶，選擇拒離捷運站近的房子，捷運買月票，這樣房租搭配月票比住在台北市裡面划算很多，但缺點就是通勤時間可能會比較長，因此如果有機車就更好了，省時又省錢。

女網友指出，電信費一定會選網路吃到飽，可以選擇較便宜的電信，但要注意先查看看自己生活的地區是否收得到訊號，因為便宜的不一定會很差，堪用就好。娛樂開銷基本都減到最低，平常都是在家追劇、打遊戲，有些朋友的邀約也得評估荷包。

女網友接著說，平常買衣服會關注百貨公司的換季活動，用最便宜的價格入手想要的衣服；美妝保養的部分則因人而異，她本身屬於能用就好的類型，所以平常都會搭配電商平台的活動再購買。

女網友表示，生活用品多在大賣場和全聯購買，平常消費也都會關注是否信用卡、行動支付的優惠可拿回饋。另外，她很建議大家刷載具，不用錢又可省下整理發票的時間，還有雲端發票獎，根本是超級棒的發明。

女網友坦言，除了節省節流，開源也很重要。她自己不敢玩股票，但像是一些相對穩定的投資選擇，像是儲蓄險、定期定額或是基金都不錯。此外，她平常工作之餘，也會去應徵短期的工讀生，增加額外的收入。

超狂省錢方式讓不少人看傻，「很讚欸這篇，適合繼承客家血統的我」、「佩服原PO的意志力，希望還有下一篇」、「超商即期真的是月底救星」、「太厲害了」、「跪求更多省錢秒招」。不過也有網友認為，很多地方都可以省，但在飲食方面還是要健康一點，否則現在省吃的，未來反而要花更多醫藥費。