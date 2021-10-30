位於新竹縣竹北市的新竹縣政府周邊停車、消費需求龐大，由縣府管轄的縣治停車場綜合大樓，即為家樂福竹北店大樓，即日起恢復運作，至11月5日晚間24點止，開放免費停車，未來收費後，臨停以1小時20元計價，並有月租、季租方案。

縣治停車場由於先前經營者涉違法經營，由縣政府祭出停業處分，10月18日強制接管，接管期限自今年10月29日起至明年12月31日止，必要時可延長。

新竹縣長楊文科表示，由於民眾購物、縣治特區停車需求，因停業也造成民眾不便，因此該停車場即日起至11月5日止開放民眾免費停車，後續縣府也將針對停車場大樓逐層整修，改善鋪面、牆面、指示標誌等，讓「縣治停車場」逐步成為智慧化、現代化、人性化的公有停車場。

新竹縣政府交通旅遊處指出，縣府依照都市計畫法第54條規定接管福松建設股份建設股份有限公司租用的「縣治停車場」，並參照照民間參與交通建設及觀光遊憩重大設施接管營運辦法接管，並開始提供民眾停車。

該停車場11月6日起恢復收費，採取臨停1小時20元，月租2200元、季租6000元等方式收費，有長租需求的民眾，可洽詢新竹縣政府委外單位國雲停車辦理，電話為03-5539039。