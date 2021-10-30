中央流行疫情指揮中心今天公布國內第13輪疫苗接種時程，包括AZ第一、二劑、BNT第一劑，以及首度提供BNT第二劑給已滿4周的民眾，11月3日開始預約、11月5日開打。消息一出，讓大批等待施打莫德納第二劑的網友不滿，痛批「又沒有莫德納」，呼籲政府別又忘了這群「莫德納孤兒」。

中央流行疫情指揮公布，第13輪疫苗接種對象為10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]；BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]；AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]；AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

至於預約分流時程，中央流行疫情指揮表示，BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時；AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。至於指揮中心規劃本輪將提供AZ混打BNT，副指揮官陳宗彥表示，現階段僅開放第一類對象。

此消息引發網路熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「沒有莫德納」、「又沒有莫德納！」「請問莫德納要等到何時？」「打莫德納成孤兒，早知道就一路等到BNT」、「莫德納第二劑要等到明年嗎？陳先生，你能幹點好事嗎？除了報數能兼點買疫苗的事嗎？真不知道你們民進黨除了惡鬥還會什麼」、「民間果然夠力，莫德納要是給民間買說不定早就到了」、「奇怪為什麼莫德納要等那麼久，BNT才4周就可以第二劑了？」