PChome旗下具備網路投保業務許可的「易安網」，今年首度加入ONE PChome集團作戰行列，特別祭出雙11限時活動，11月1日至11月15日凡透過PChome保險館投保任一險種滿1111元，核保成功即贈111P幣，而目前可投保險種包含疫苗險、手機險、寵物險、住火險、意外險、機車險、汽車險、國內租車險及旅平險，全方面保障消費者。另為歡慶PChome保險館開館，即日起至11月30日透過PChome保險館完成「寵物險」核保，即有機會抽中價值2500元的寵物自動餵食機及進口寵物食品。