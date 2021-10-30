四大公投案即將於12月18日登場，藍綠卯足全力備戰，台北市議員、國民黨副秘書長羅智強今(30日)起將和前國民黨文傳會副主委鄭照新夜宿凱道49天，每天更會邀不同的朋友，一共3人夜宿凱道周邊，而他今也在臉書公布首場神祕來賓，正是立委蔣萬安。

羅智強指出，今晚夜宿有個神祕嘉賓蔣萬安，他在立法院為食安把關的專業和努力，大家有目共睹，是國民黨最優質的立委之一，也將於今晚參加夜宿，和大家一起為12/18的公投集氣。

羅智強表示，提醒大家今晚八點凱道夜宿正式啟動，今晚開放大家一起參與夜宿，但明晚的凱道7:30至10:00的活動歡迎參加，晚間10點以後的夜宿只留3位代表。

此篇貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「不管誰去請注意保暖！謝謝各位為了台灣所做出的貢獻」、「低溫驟降，強哥裝備要備足，保重」、「辛苦你們了！加油」、「體力要保持好，繼續戰鬥」。