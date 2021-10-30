蔡英文總統日前接受CNN專訪，首度證實美軍在台協助訓練，媒體詢問，這是否對台灣造成風險，前總統馬英九上午抵達國民黨中央黨部參加全代會前受訪表示，確實會造成一些問題，所以一定要非常地小心，據他了解，現在在台灣的美軍，主要是顧問，不是部隊；其實大家都知道，蔡英文有沒有公開沒有差別。

馬英九上午參加國民黨全代會，被問到行政院長蘇貞昌昨說，反萊豬公投一旦過關，台灣就不用加入CPTPP，國民黨的作法是害死國民黨，馬受訪直言「沒有這回事」。

年底四大公投已升高成藍綠對決態勢，蔡英文定調「四個不同意，台灣更有力」，馬英九則喊出「四個都同意，對台灣的幫助最大」。

此次中選會僅舉辦公投說明會，是否因政府怯戰不敢辯論，馬說，真理愈辯愈明，應該要舉辦辯論會才會，不是只有說明會而已。至於三中案北檢決定上訴機率高，馬說，這是檢察官的權力，他尊重。