台中市政府拍製的「感受台中Feel Taichung」宣傳影片日前大放異彩，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的「麥哲倫獎(Magellan Awards) 旅遊目的地-文化藝術(Cultural Arts for Destinations)」銀獎殊榮！透過鏡頭串聯台中熱搜景點、美食及活動，並以流暢的運鏡轉場，細數台中正發生的美好故事，目前台中願景館正熱烈放映中，歡迎民眾一起來感受台中的美好！

新聞局長黃國瑋說，「感受台中Feel Taichung」宣傳影片，由新聞局與「可以影像設計工作室」合作，導演朱厚承及拍攝團隊，深入台中大街小巷，從高山到海邊，白天到夜晚，以台中火車站前人們滑著手機作為出發點，透過人們的鏡頭，「＃台中」成為熱門話題，一張張百讚美照，隨著社群貼文滑動，可看見交通任意門串聯台中熱搜景點、美食、活動。

讓世界看見台中！ 「感受台中Feel Taichung」奪美國麥哲倫獎。（台中市府提供）

拍攝團隊為傳遞台中的美好，無畏風雨、熱血前行。無論是地勢險峭的鳶嘴山，還是風雨交加的北堤海釣區，鏡頭捕捉台中獨有的自然資源與地景風貌，濃縮為吸睛的宣傳影片，盼人們放下手機，親自感受台中的美，因此獲得有美國旅遊界奧斯卡之稱的「麥哲倫獎(Magellan Awards) 旅遊目的地-文化藝術(Cultural Arts for Destinations)」銀獎殊榮。

熱搜景點台中市具有豐富的人文底蘊。（台中市政府提供）

新聞局指出，台中市具有豐富的人文底蘊，市長盧秀燕上任以來更力拚市政，逐步完善各項重大建設及福利措施，市府拍製「感受台中Feel Taichung」宣傳影片，帶領民眾感受台中的美好及溫暖，透過台中願景建設、藝文活動、珍饌美食及自然景觀等亮點，跟著影片躍上國際舞台，展現城市魅力及觀光動能。

美國旅遊界奧斯卡之稱的「麥哲倫獎(Magellan Awards)」，是由美國「Travel Weekly」旅遊周刊成立，該周刊及其網站，是美國旅遊產業最具影響力的新聞刊物與網站；而「麥哲倫獎」表揚業界最優秀的代表，獎項領域涵蓋酒店與度假村、旅遊目的地、郵輪、線上旅遊服務、航空公司和機場、旅行社等。