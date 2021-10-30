季前熱身賽期間突然傳出無症狀感染新冠病毒的塞爾提克明星後衛傑倫布朗，面對自己本季起伏不定的表現，30日終於坦承，「並不是每場比賽我都可以打出完成屬於自己的風格，因為我打完1場比賽就像打了3場，關節疼痛與疲勞揮之不去。」

從傑倫布朗本季前4場例行賽表現，就可看出他確實受到新冠後遺症影響，開幕戰他狂轟46分，兩天之後出戰暴龍卻只拿9分，休息3天過後遭遇黃蜂又轟30分，可是兩天過後碰上巫師，全場投16中5、只拿13分，表現的確很不穩定。

「我現在還有一些新冠後遺症，我的身體很明顯還沒恢復到往日水準，」本季場均24.5分、6.5籃板及2.5助攻的傑倫布朗表示，「我知道我才剛滿25歲，但我現在的身體完全不像是25歲的人，我只能每場比賽賽後跟醫療團隊討論狀況。」

「我現在很容易感覺疲倦，醫療團隊告訴我很快就可以挺過去了，之後我的感覺會越來越好，」傑倫布朗說，「我上一場的感覺已經好了很多，我對此感到很樂觀，我的身體確實慢慢有所改善，我必須解決當前困難，讓我逐漸回到該有狀態。」