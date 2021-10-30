蔡英文永和警衛室主任陳敏華少將在國安私菸暗中因說謊遭檢方抓包鬧得風風雨雨，未見軍方有任何反應。而曾任憲兵指揮部中校作戰參謀官黃嘉霖，因在2018年卻酒駕遭警攔查後測出酒測值0.21，雖未涉公共危險罪，仍遭陸軍司令部汰除，黃員為此向法院提出行政訴訟，主張舉總統蔡英文侍衛室主任陳敏華涉私菸案記大過並遭法辦，仍晉升少將，對照他僅違規被記過就遭汰除，顯然違反比例原則，台北高等行政法院審理後，認定軍方程序無誤，且這2案因事實無法類比，判黃員敗訴。

根據判決書記載，黃員係國防部憲兵指揮部中校作戰參謀官，於民國108年9月22日凌晨1時許，因酒後駕車遭警攔查，測得吐氣酒精濃度達每公升0.21毫克，且未依規定回報，經憲指部分別核定大過1次、記過1次之懲罰。

黃員因遭受懲處，10 8年度年終考績經憲指部評列為丙上，遂於109年4月9日召開不適服現役人事評審會，決議原告不適服現役，並報經被告國防部陸軍司令部核准後，自109年5月1日零時生效。黃員不服，提起訴願又經國防部決定駁回，於是向法院提起行政訴訟。

黃員主張，他於107年度，記功4次，嘉獎6次，獲二星寶興獎章，除因酒駕行為而記過外，大功1次，記功5次，嘉獎1次，獲頒景風甲種獎章一星，另因承辦漢光35號演習相關業務，獲頒陸軍獎狀，109年度原告則有記功1次及嘉獎1次，足見除酒駕行為外，對於平日生活考核、任務賦予、工作績效、工 作態度均屬良好。憲指部以酒駕行為評定原告不適服現役係出於錯誤之事實認定或不完全之資訊，有違一般公認之價值判斷，自屬違法之判斷

黃員更主張，國防部109年新晉升將官名單中，少將陳敏華在晉升前不到1年內因私菸案被記大過，卻能晉升少將。原告雖有一次酒後駕車行為，但並未涉及刑法公共危險罪，亦未影響工作及任務之遂行，卻遭最嚴厲之不適服現役退伍處分。

黃員認為，對於同屬職業軍官被記大過之人，卻為不同之判斷，原處分顯然輕重失衡，有違一般公認之價值判斷標準，並已違反平等原則、比例原則，訴願決定未糾正原處分，亦有不當，且原處分及訴願決定均違背法令。

法官審理後認為，憲指部人評會之組成、考核程序，均符合規定，且憲指部人評會依黃員「考評前1年內個人平日生活考核」、「對任務賦予及工作態度」、「受懲處或事實發生所生影響」、「其他佐證事項（包含原告之品行及面對其違失行為之態度）」等4項因素綜合考評，並作成考核原告不適服現役之決議，其理由具體明確，並無出於錯誤之事實認定或不完全之資訊而為判斷，且其判斷亦未違反一般公認之價值判斷，更無違反比例原則、平等原則之情事，因此並無違誤。

法官對於黃員指涉陳敏華升少將部分表示，黃員所指事實與本件憲指部人評會依據考評具體作法，逐一考核原告是否適服現役之事實完全不同，主張憲指部人評會所為之判斷違反平等原則，核不足採，因此判決駁回。