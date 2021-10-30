基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，總統蔡英文27日在民進黨中常會表態，要全面反制年底四項公投案，並將台中二選區立委補選贏回來。民進黨臉書28日更以蔡的名義，呼籲大家在四項公投案都投下不同意票，並將四大責任全部推給國民黨。對此，藥師林士峰指出民進黨的論點錯誤，並直言：「想不到民進黨為了讓人民公投朝向『不同意』，不惜讓蔡英文總統親上前線造謠。」

民進黨28日在臉書發文表示：「12月18日的四項公投即將到來！請大家投下四個不同意， 蔡英文總統告訴你理由！」內文指出：一，不同意反美豬公投，拒絕國民黨阻擋台灣走向國際；二，不同意重啟核四公投，拒絕國民黨不顧安全風險與核廢；三，不同意遷離三接公投，拒絕國民黨阻礙能源轉型；四，不同意公投綁大選 ，拒絕國民黨造成選務混亂。並隨文刊出四張以蔡英文為背景的梗圖。

林士峰29日在臉書發文表示：「想不到民進黨為了讓人民公投朝向『不同意』，不惜讓蔡英文總統親上前線造謠。」

針對民進黨的四大指控，林士峰指出三大問題：一，公投題目是反對「萊」豬進口，而不是「美」豬；二，這些公投題目裡面，只有反萊豬公投跟公投綁大選，是由國民黨提出；三，這四個題目裡面，除了重啟核四公投以外，其他三個都曾經獲得民進黨在野時期的支持，沒想到民進黨重返執政之後，昨是而今非。