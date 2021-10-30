常逛菜市場的民眾會發現，綠中帶黃的椪柑上市了。許多人在柑橘剛出現時，都覺得應該還會偏酸，所以挑選時會挑皮色比較黃的，「感覺會比綠皮的橘子甜一些」。事實是這樣嗎？專家帶路，推薦好吃香甜柑橘要這樣挑。

●皮色與甜度有關？

農糧署指出，最先上市的椪柑皮色偏綠帶黃，與種植的地點有關。原來台灣南部溫度較高，同樣種植的柑橘椪柑由南而北逐漸採收。以青皮椪柑來說，採收期約為每年10月中旬至11月中旬，首先由臺南、嘉義的柑橘登場，此時果皮為全綠或綠中帶黃，滋味酸中帶甜。

農糧署以「接棒」來形容市面上柑橘產品的變化。原來柑橘果皮的顏色會隨日夜溫差增加、葉綠素開始降解、類胡蘿蔔素增加等原因，因此逐漸由青轉黃。

因此當11月以後，市面上的柑橘將從南部轉至中部產區，這時市場上就會看見果皮逐漸轉為黃色的各式柑橘椪柑，因為果實成熟度高、糖酸比例也會更顯美味。

●挑選訣竅 挑重的、屁股凹的甜美多汁

台灣堪稱椪柑類水果的寶庫，從青皮椪柑、桶柑、珍珠柑、茂谷柑、美人柑，還有甜度破表的砂糖橘等，種類繁多，在市場上都很容易買到。專家指出，不論哪種柑橘，挑選時都可以注意這些特徵：

1.果底稍凹

2.果型整齊

3.果皮漂亮光滑

4.果實沉重

5.果梗處寬平

至於若是果皮看來較無光澤、有皺痕、果實過輕，都可能已較久放或果米乾燥，最好盡量避開。

●柑橘要冰嗎？專家：一顆壞掉要快拿走 否則整袋害了了

基本上，柑橘類保存不需放進冰箱，只要放在通風良好、不潮濕陰暗但避免陽光直射的地方即可。要特別注意的是，如果袋中有一顆橘子出現損傷或發霉，必須立刻處理，否則很快整袋橘子都會全部發霉，腐敗速度非常快。

柑橘類富含維生素C與多酚類、類黃酮素等多種抗氧化物質，是秋冬食補的好幫手。(示意圖/Shutterstock)

●柑橘防癌抗發炎 這些人適量就好勿多吃

柑橘的維生素C雖然並非所有水果中含量最高的，但它含有多酚類和類黃酮素等多種抗氧化物質，不但防癌還能預防心血管疾病。秋冬時節抗發炎、抗氧化，柑橘類堪稱食補神隊友。

不過中醫界普遍認為，習慣性咳嗽的患者，並非不能吃屬性較冷的柑橘，只是少量即可。另外要注意的是，柑橘類富含類胡蘿蔔素，吃太多的話會讓皮膚變黃。

還要提醒的是，柑橘雖然吃來有酸味，但其實糖分含量也高，糖尿病的人要節制攝取。而且喝柳橙汁不等於攝取到柑橘的好處，反而因攝取過多糖分造成三酸甘油酯過高，直接吃柑橘最好。專家建議，健康成人一天最多不超過3顆中等大小的柑橘，糖尿病患更要減量到1-2顆就好。