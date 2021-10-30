一名女子在臉書分享，在母親罹癌病故前，母女倆經常去一間五菜一湯僅需50元的自助餐吃飯，而母親逝世後，她於日前重回店內買了五菜一湯，但老闆娘向她收的價錢卻意外讓她發現，原來過去受到了多大的照顧。

女網友29日在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱先前母親還在世時，因罹癌接受化療得花上大筆醫藥費，常常有一餐沒一餐，因此母女倆經常去住處附近一間經濟實惠的自助餐解決三餐，五菜一湯只需要50元。

原PO續說，母親癌逝後她也許久沒再去那間自助餐消費，日前久違的去用餐，一樣夾了五菜一湯，但在結帳時老闆娘則說：「105元」，當她正對價錢感到疑惑時，老闆娘才認出她的身影，改口說：「啊，老闆娘算錯了，安內50元喔！」原PO才恍然大悟，原來過去和母親來用餐時，老闆娘總是故意算比較便宜，「我該怎麼跟她說，這105我已經付得起了呢。」

文章曝光後，不少網友看了為之動容，紛紛留言回應，「好心的老闆娘！付她10倍並告訴他你現在過的很好，然後也感恩她曾經對你們的照顧，她一定也會替你開心的！」、「有洋蔥」、「應該包一個紅包答謝」、「做好事善良的老闆娘也會有福報的」、「這顆洋蔥有點大……」、「請問店家在哪？該新台幣好好下架一下」。