立法院本會期將啟動修憲工程，不過遲遲未開會討論，且各政黨目前積極宣傳年底公投，恐怕無法於明年三月底前在立法院通過憲改提案，影響公民複決綁地方選舉投票，增加憲改通過的難度。對此，立法院長游錫堃今出席民眾黨修憲論壇前受訪表示，公投確實會影響修憲期程，且目前朝野僅對18歲公民權有共識，其他議題還要協調，立法院要加油。

游錫堃指出，修憲議題在去年大選後成為熱門議題，後來碰到疫情，有一段時間比較不方便舉辦研討會、聽證會，導致討論熱度不像之前熱烈，但修憲議題大家有共識希望配合明年地方選舉，最慢要在明年三月底前一定要在立法院通過，公告半年後由中選會辦理人民複決。

游錫堃說，現行憲門檻高，沒有配合選舉，要跨越修憲門檻相當困難，即便綁選舉也不容易，因此，希望朝野各政黨盡快重回修憲議題，朝野政黨雖已有提出修憲案，但僅有18歲公民權相對較有共識，其他議題還要協調。

不過，目前社會對於年底四大公投案討論較熱絡，游錫堃說，立法院這會期有五大預算，還要處理修憲議題，現在碰上公投案，確實會影響修憲進度，立法院要加油。

朝野政黨備戰年底公投，各自將下鄉舉辦公投座談會，游錫堃表態，站在國會行政中立，他不會參加各政黨舉辦的公投活動，各黨都不會，包括執政黨。