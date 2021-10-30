喜愛拈花惹草、在家種植栽療癒身心的植友們，推薦給您新去處！環保署結合臺北市社區園圃推廣中心，於10月31日（日）及11月6日（六）下午為新手植友們打造「植物交換市集」，邀請植物達人指導解說，打造出連結人與植物的空間一起加入綠手指的行列，來「植物交換市集」挖寶，開開眼界吧！

對於自家大小植栽覺得丟了可惜，不丟又佔空間，環保署結合臺北市社區園圃推廣中心「植物交換市集」活動，與民眾近距離互動，分享室內淨化空氣植物栽植與經驗分享，現場教導民眾如何維護室內空品淨化植物，例如適時適量的澆水、室內光度與保養土壤肥料的選擇及適合植物擺放的位置，提供植物良好的生長環境，以綠美化豐富居家場域，並由住房內至外到整個社區，傳遞給民眾植物綠化，帶動全民環境綠化觀念。

環保署現場更準備了許多長春藤，變葉木，波士頓腎蕨及黑葉觀音木等可淨化室內空氣的植物，讓民眾可以帶回家，以淨化家中苯、二氧化碳、三氯乙烯、甲醛及揮發性有機物等常見空氣污染物，改造居家空間與氛圍，提升環境綠化品質。

本活動在臺北市社區園圃推廣中心（圓山捷運站1號出口）辦理，有豐富多元的植物兌換、盆器抽抽樂及植物達人互動等精彩活動，讓關心綠色植栽的好朋友們經驗交流，活動皆為免費參加，適合全民大手牽小手共同參與，圓市民一個都市農夫夢，活動現場工作人員於活動前均會測量體溫，服務期間全程配戴口罩，並提供消毒酒精供參與民眾手部消毒使用，環保署歡迎闔家蒞臨共襄盛舉。