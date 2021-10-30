美國食品暨藥物管理局（FDA）今天授權輝瑞/BNT疫苗供5到11歲的兒童接種，待美國疾病管制暨預防中心（CDC）批准即可開打。這將是美國首款可供年幼孩童使用的疫苗。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不會立即開放給5到11歲兒童施打，因為仍需要CDC提出疫苗注射建議，而這將由一群外部顧問在11月2日討論後決定，可能最快下週就能開打。

輝瑞表示，他們將於明天開始配送兒童用的疫苗到藥房、小兒科醫師辦公室和其他可能作為施打疫苗地點的地方。

路透社報導，FDA這項決定料將讓2800萬名美國兒童能夠打到疫苗，他們當中已經有許多人回到學校上課。

FDA顧問小組26日曾表決以壓倒性多數通過，建議FDA授權。

截至目前為止，只有中國、古巴和阿拉伯聯合大公國等少數幾個國家，為這個年齡層甚至年紀更小的幼童提供COVID-19疫苗。

美國FDA授權年幼孩童使用的輝瑞/BNT疫苗，劑量是10微克，比原先供12歲以上者施打的30微克要低。

FDA顧問小組表示，在密切觀察與輝瑞/BNT和莫德納（Moderna）疫苗有關連性的心臟發炎或心肌炎的發生機率，尤其是針對年輕男性後，研判較低劑量的疫苗可能有助減少一些罕見的副作用發生。

FDA今天表示，讓5到11歲的兒童施打輝瑞/BNT疫苗，已知和潛在的好處都大於風險。

美國有約58%人已完整接種疫苗，這個比例低於英國、法國等國家。許多對接種疫苗猶豫不決的人，可能會在是否讓他們的孩子施打疫苗上更加謹慎。

輝瑞和BioNTech表示，在針對5到11歲兒童的臨床試驗上，可以看見他們的疫苗有效性達90.7%。

美國5月開始讓12到17歲的青少年施打疫苗，但根據CDC的資料，相較其他年紀較長的年齡層，這個年齡層的接種率較低。

去年12月，輝瑞/BNT疫苗成為美國第一款取得緊急使用授權供16歲以上者施打的疫苗，今年8月獲得美國正式批准。

本週稍早，莫德納提報的中期資料顯示，莫德納的疫苗可讓6到11歲的兒童產生強烈免疫反應。他們正在等待美國主管機關決定是否授權對12歲到17歲者施打。