日本43歲知名女星長谷川京子，過去曾以日劇《華麗一族》、《東大特訓班》等劇聞名，於2008年10月，宣布與交往僅3個月的搖滾樂團「色情塗鴉」的吉他手新藤晴一結婚後，共同養育生下2名子女，昨(29)日正式公開離婚訊息。

長谷川京子的丈夫是現年47歲新藤晴一，6年前就曾被媒體拍到在北海道札幌帶著一名年輕美眉回飯店過夜疑似偷吃，當時兩人一度傳出離婚危機，後來理性溝通後才雨過天青，長谷川京子為了捉住老公的心勤於健身、練瑜珈，維持曼妙好身材，但雙方感情似乎也回不去了，長谷川京子不想要再過這樣的生活，而透過經紀公司發表聲明「表示因為生活方式以及價值觀有落差，幾年前就開始談離婚，直到今天終於有了結果，而雙方仍是兩個孩子父母，經過一年的分居後才正式決定分道揚鑣。」

透過經紀公司發聲明後，長谷川京子也在instagram寫下，突然宣布消息(離婚)感到驚訝，非常感謝過去度過的日子，未來以自己及心愛孩子的母親繼續努力生活。