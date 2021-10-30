一名高姓男去年9月間結識一名女友，兩人交往期間，高男不斷向女友借錢，還編造要帶著她回母親家中拿錢還款，卻將女友帶進金山區一處公墓，逼迫女方用手機將錢轉進他的帳戶，接著強迫女方「做最後一次」，在公墓內性侵，然後丟下1000元當車資逃逸，女方事後報警將高男逮捕。基隆地院審理後，判高男12年6月徒刑，另涉詐欺取財罪判刑1年2月，應執行有期徒刑13年，台灣高等法院維持一審認定，依強盜強制性交等罪將高男判刑13年。可上訴。

根據判決書記載，高姓男子與A女於民國109年9月間相識進而交往成為男女朋友， 但在交往期間，因積欠A女金錢，且缺錢花用而心生歹念，以通訊軟體對A女佯稱，要A女一起和他去找母親拿錢還錢，而且母親因病住院現已出院，希望A女照顧，讓當時住在屏東的A女信以為真。

高男事後與A女相約於109年11月25日，在臺鐵臺北火車站北邊出口見面後，搭乘國光號客運前往新北市金山區，這時高男又佯稱要帶A女向母親拿錢，A女不疑有他，2人於當日下午進入金包里老街，並由老街內捷徑進入溫泉路，再進入金山區第一公墓。

當抵達公墓內，高男竟對A女恐嚇說，「我殺了人，我在跑路，我現在就是要錢」，A女嚇得當場大叫，高男立即以手摀住A女嘴巴，又對A女恐嚇：「不要叫，立刻轉帳，不然我就從包包裡面拿刀」，脅迫A女將帳戶內的金錢轉給他。

高男甚至不滿足，又恐嚇要求A女「我們再做最後一次」，然後強行性侵A女，又再度逼迫A女轉帳，最後只丟下1000元給她當作車資後逃逸，A女事後報警，經警循線依監視器畫面查獲。

法院審理認定，高男先詐得13萬6800元，又在性侵後，強取得3萬元，高男為貪圖不法私利及滿足己身性慾而為本案犯行，造成告訴人心理莫大驚慌恐懼，日後心理創傷難以回復，嚴重戕害社會治安及侵害告訴人身體及財產法益，判高男12年6月徒刑，另涉詐欺取財罪判刑1年2月，應執行有期徒刑13年。

二審認定，高男與被害人原為男女朋友關係，竟利用告訴人對其之信賴，預謀犯案，且他有性侵等前科，不思警惕再犯本案，嚴重戕害社會治安及侵害告訴人身體及財產法益，判刑13年。