愛美是人的天性，但近期有不少流行穿搭卻讓人看了直搖頭，一名網友好奇詢問，大家心目中最不能理解的是哪個穿搭？貼文引起網友熱議，網友一面倒狂喊「髮捲時尚」直呼，不講還以為是忘記拔下來，這個真的臉再正都沒有用。

一名網友日前在PTT上發文表示，每年流行的穿搭風格有所不同，還記得有一年很流行那種穿透黑色的薄上衣，從外面看能隱約看到內衣，穿上去很顯身材，當初不論高矮胖瘦都有人穿，但最近卻很少見了，不知道大家心目中最不懂得穿搭是什麼？

貼文立刻引發網友熱議，眾人直接點名「髮捲」，近期在路上超常看到女生夾著髮捲出沒，起初還以為是忘記拿，結果發現這竟是另類的時尚？「髮捲，醜到看不下第二眼」、「髮捲真的不行」、「髮捲醜到爆，還以為是忘了拔」、「髮捲！無法認同的審美觀」、「自以為的髮捲 ，真的只有反感」、「髮捲吧！臉再正都無法彌補」。

多數網友難以理解「髮捲時尚」，當初看到真的以為是睡過頭忘了拔下來。（圖／shutterstock）

而許多網友無法理解的「髮捲時尚」其實源自於韓國，女藝人哈尼（Hani）出演綜藝節目的時候，為了維持空氣瀏海的捲度，直接在搭車前往其他拍攝地點的過程中，在車上戴起髮捲，可愛的樣子引起許多女孩爭相模仿。

除了難以理解的髮捲時尚，不少網友也不懂「穿襪子配拖鞋」的時尚，「襪子配拖鞋真心不懂」、「襪子拖鞋+1」、「襪子拖鞋涼鞋，尤其中高筒白襪，是要去取經嗎」、「襪子配拖鞋真的醜」、「白襪配拖鞋，第一次覺得金城武駕馭不住的東西」、「比襪子配拖鞋更可惡的是配涼鞋，你穿涼鞋就給我好好穿啊！」

另也有網友點名「不懂飛鼠褲」、「老爹鞋也不懂好看在哪」、「投單車褲一票」、「工裝背心很像要去釣魚」、「肩膀挖洞真的醜哭，可以改叫打針裝，除了打針方便不知道那兩個洞在幹嘛」、「瑜珈褲真的醜，一堆人臀型不好看或內褲痕明顯，是想要大家都看她屁股嗎？」