年底四項公投宣傳今天啟動，前文化部長鄭麗君成立的青平台基金會，今舉辦「2050淨零轉型：邁向綠色社會論壇」，董事長鄭麗君致詞時表示，今年公投非常重要，「核能這種不正義的能源，就到我們這一代為止，希望我們年底能做出選擇」。

至於受訪時被問到藻礁等公投態度，她說，現階段，政府以燃氣取代部分的燃煤是一個必要的過渡方法，「但我也相信，未來勢必可以再極大化無碳能源」。

前文化部長鄭麗君成立的青平台基金會，今舉辦「2050淨零轉型：邁向綠色社會論壇」。（曾薏蘋攝）

鄭麗君致詞時強調，「我們承擔不起核風險，承擔無法承擔的核廢料，我非常希望，我們不要被困在舊時代，要繼續往前走」。

她再次強調，「我們已經在轉型的路上，台灣要從2025能源轉型繼續邁向2050的淨零未來，今年底的相關公投，將非常關鍵」。尤其面對核四的選擇，對她個人而言，非常期待，台灣不要繼續糾結在一座高危險、蓋不出來的核電廠。也希望，在永續觀念上，做選擇時要考慮到下一代。

鄭麗君受訪被問到參選台北市長一事，她指出，謝謝大家關心，選舉是民主重要的一部分，但是不是全部，所以她現階段能夠用自己的方式來關心台灣未來重大的課題。

她說，她現在更關心的是年底的公投，這台灣是不是能夠繼續往前走是一個非常關鍵的時刻。

她說，所以年底公投，她很期待不要變成一個政治動員的工具，而是大家能夠回歸公共政策，然後做出正確的選擇。

被問到其他如藻礁等其他的公投的態度，她指出，涉及能源轉型，她剛剛有提到，現階段政府研用燃氣取代部分的燃煤，它其實是必要的一個過渡的方法。不過，剛剛經濟部長王美花也特別提到，未來勢必要在極大化的再生能源，讓能源進到無碳化。

她表示，從政府現階段在一個非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型，要繼續邁向2050年淨零的必要過程。