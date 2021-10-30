央視新聞報導，當地時間29日，針對美國政府近期支持台灣「有意義參與」聯合國發表一系列言論，中國常駐聯合國代表張軍向媒體發表談話，重申「一個中國原則和第2758號決議含義十分清楚，沒有任何政治操弄空間」，警告在台灣問題上玩火注定失敗。

張軍表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括美國在內，全世界有180個國家在堅持一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係。一個中國原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本准則，不容任何挑戰和曲解。

張軍指出，眾所周知，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。台灣作為中國一部分，沒有資格加入聯合國。聯合國系統、各專門機構和聯合國秘書處處理任何涉及台灣的事務，都應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議規定。一個中國原則和第2758號決議含義十分清楚，沒有任何政治操弄空間。

張軍強調，最近美方發表一系列錯誤言論，為台灣擴展「國際空間」張目，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示堅決反對。一個中國原則不容挑戰，聯大第2758號決議不容歪曲。50年前，美國在聯合國製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀遭到失敗。50年後的今天，如果還有國家要開歷史倒車，要在台灣問題上玩火，只會遭到更大失敗。