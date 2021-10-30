KD got called for a tech after throwing the ball into the stands 😳 pic.twitter.com/w9r1tReT1J — Bleacher Report (@BleacherReport) October 30 2021

前5場例行賽加起來也不過站上罰球線15次的籃網球星「大鬍子」哈登，30日突然深獲裁判青睞，全場竟然罰球多達19次，他更貢獻全場最高29分，外加8助攻、8籃板，帶領籃網克服首節打完還落後12分劣勢，最後以105比98強壓溜馬，勝率也重新回到5成(3勝3敗)。

儘管籃網第3節靠著哈登打出10比2小高潮，順利擴大領先差距到雙位數，不過杜蘭特仍在此節不滿遭到對方拉手犯規，直接把球丟到觀眾席，換來一次技術犯規，溜馬也在末節一開始打出16比5猛攻，轉眼把比數追成90比90平手。

不過哈登接下來跳出接管戰局，一個人連取4分，帶起籃網一波8比0攻勢打破僵局，今天拿到個人生涯兩萬分的艾卓吉，也適時有所貢獻，他是史上第48位突破兩萬分球員，接下來溜馬也無力追趕，只能眼見籃網順利帶走主場勝利。

籃網除了哈登接近大三元演出，杜蘭特也有22分、11籃板及7助攻，只差3助攻就可完成大三元，艾卓吉替補貢獻21分，儼然成為籃網第3得分點；溜馬則以克雷格28分、11籃板表現較佳，不過少了主控布羅格登(左腿痠痛)，溜馬明顯更難贏球。