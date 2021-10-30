總統蔡英文。(取自中時新聞網直播)

行政院長蘇貞昌現身民進黨首場公投說明會。(取自中時新聞網直播)

民進黨首場公投說明會。(取自中時新聞網直播)

民進黨首場公投說明會 蘇貞昌現身喊話

迎戰年底四大公投！民進黨「四個不同意、台灣更有力」首場公投說明會，於今(30日)上午在桃園市啟動，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也都現身喊話，包括多位綠營民代、桃園市長鄭文燦也都上場喊話「暖場」。

蔡英文今指出，在團隊努力之下，本土感染案例減少，疫苗人口涵蓋率也超過七成，也鼓勵未打疫苗的民眾接種，疫情控制住，要跟配合防疫民眾說聲感謝，但國家挑戰還很多，更要團結，疫情剛剛控制住，公投挑戰又要來了，每一主題都關係到國家當前挑戰，能源轉型、民主深化節奏會不會倒退嚕，都是台灣必須面臨挑戰，但是可以團結守住疫情，也可以守住四個不同意。

蔡英文說，可是有些人不是這樣講，看到國民黨朱主席說年底公投是對民進黨不信任投票，但這場公投要怎投不是為政黨，而是為台灣未來發展，台灣眼前挑戰這麼多，公投涉及能源轉型、經貿布局、民主發展，國家重大政策規劃，最重要是保住國家穩健跟平衡，單一訴求固然有價值跟偏好，但政治本質是在各種價值跟訴求中找出符合人民利益方案，拜託大家理性思考、審慎決定，為台灣做出最好決定。

蘇貞昌今現身公投說明會時表示，去年一月蔡總統以817萬票連任成功，現在是第六年，前面兩任總統到第六年民調到十幾%，現在蔡總統民調很高，過半支持，給蔡政府最大力量，前面總統到第六年民調十幾%，到第八年就政黨輪替，國民黨想要重新炮製，要政黨輪替搶奪政權，第一個就要把總統打的跛腳，我們不能讓國民黨得逞，國民黨什麼都亂什麼都罵，有無口罩都罵，疫情好不好都罵，還要把陳時中拖出去槍斃，連外交突破，外交部長吳釗燮在歐洲拚外交，國民黨立委要立刻召他回來，內部外部亂，國民黨就是這樣亂，一路要亂倒台灣。

民進黨發言人顏若芳昨(29日)表示，公投說明會除了由蔡英文主席率賴清德副總統、蘇貞昌院長與所有的黨公職，分進合擊，到台灣各縣市向人民報告，並希望透過政績影片，讓國人清楚知道台灣在這幾年進步的成果。