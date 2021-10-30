10月26日至28日，東亞合作領導人系列會議以視訊方式舉行。大陸國務院總理李克強出席第24次中國-東協領導人會議、第24次東協與中日韓領導人會議和第16屆東亞峰會。

中國駐東協大使鄧錫軍29日舉行線上記者會，就上述會議介紹有關情況。鄧錫軍總結說，在此次10＋1領導人會議上，李克強總理同東協國家領導人就中國東協關係進行了深入討論，取得六方面重要成果共識：

一是雙方同意建立中國-東協全面戰略夥伴關係。今年是中國-東協建立對話關係30週年，雙方建立全面戰略夥伴關係適逢其時，能夠更加準確反映雙方關係的高水平、全方位、寬領域發展定位，也有助於更好發揮雙方關係對東亞區域合作的引領和示範作用，為促進地區發展與穩定做出更大貢獻。雙方共同期待下個月舉辦中國-東協建立對話關係30週年紀念峰會。

二是繼續深化抗疫合作。東協方感謝中方為東協國家抗擊疫情提供的大量援助，期待雙方進一步加強公共衛生領域合作。中方對此作出積極回應，表示願進一步加大向東協國家提供疫苗和抗疫物資，並倡議成立中國-東協公共衛生科技合作中心。

三是著眼以後復甦加強發展合作。雙方一致認為疫後經濟復甦應秉持綠色和可持續發展理念，同意加強發展戰略對接，進一步深化數字經濟、互聯互通、智慧城市、災害應急、應對氣變、生態環保、低碳經濟等領域合作。會議通過了《中國-東協關於合作支持〈東協全面經濟復甦框架〉的聯合聲明》《關於加強中國-東協綠色和可持續發展合作的聯合聲明》兩份重要成果文件。

四是協力推進區域自由貿易。中國和東協一致堅定自由貿易，致力於共同打造互惠互利、開放包容的雙邊和區域經貿關係。雙方同意推動區域全面經濟夥伴關係協定盡早生效，確保成果早日惠及地區各國人民。

五是促進雙方友好民意基礎。雙方一致同意加強人文交流合作，推動民心相通、人文相親。中方表示在確保防疫安全前提下，分階段處理好東協國家留學生返華復學等問題，辦好中國-東協菁英獎學金，繼續向中國-東協合作基金增資1000萬美元。

六是共同維護南海和平穩定。雙方一致認為南海和平符合中國和東協國家的共同利益，同意繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快磋商進程併力爭早日達成「南海行為準則」。

李克強10月27日晚在人民大會堂出席第16屆東亞峰會時強調，中國同東協國家已就盡早達成有效、富有實質內容的地區規則達成共識，正在全面有效落實《南海各方行為宣言》。雙方克服疫情影響，實質性恢復並積極推進「南海行為準則」磋商。

鄧錫軍29日在線上記者會上表示，李克強總理強調，明年（2022年）是《南海各方行為宣言》簽署20週年，明年是《南海各方行為宣言》簽署20週年，中方願同東協國家以此為契機，拓展海上務實合作，加快磋商進程併力爭早日達成「南海行為準則」。