新北市議員何博文總質詢時因為質疑新北市長侯友宜能否捍衛中華民國，遭到網友出征，更被挖出沒有當過兵被網友猛酸。何博文今天上午在臉書貼文「是的，侯市長，我沒當兵」，他曾罹患先天性心臟病，小時候就做過心臟手術，「我兵役體檢、複檢都被退，但我不是逃兵，也始終坦坦蕩蕩。」他也秀出手術疤痕照片。

何博文說，出生時，父母因忙於生計，沒能及時發現心臟問題，導致青少年時出現嚴重氣喘、藍指甲，甚至昏厥，合併出現初期肺高壓現象。再晚一點，命都不保。

何博文說，在大約三十多年前，他動了大刀，術前生死未卜、鬼門關前繞了一回，胸前也留下了約二十公分的疤。父母為了此事非常自責，暗夜裡不知留下了多少眼淚，所以對他的照顧無微不至，「我雖不是含著金湯匙長大的小孩，卻是在充滿愛的環境中成長」。

何博文說，當時沒有健保，醫藥費對父母而言也是一筆沈重經濟負擔，他看在眼裡，難過不已，只想快快好起來，將來所做所為不讓父母擔心。一直到現在，高齡近八十的母親，提到幼時疏於發現他心臟缺陷還內疚不已，讓我好心疼，所以很不願提起這段過去。

何博文說，這樣清楚的回答，不知在侯市長答詢刻意挑動下，這幾天對他極盡人身攻擊、冷嘲熱諷，車輪戰般打電話至我服務處痛罵、質疑的人，滿意否？

何博文說，他本覺這是個人隱私，老母最不願意面對的痛，所以低調忍讓。何博文說，現在的他，身強體壯，年少時生死關頭走過這一回，讓我更積極、正面而感恩的面對人生，熱愛家人、忠於國家人民。

何博文說，他相信每位國民在不同崗位上為國家盡力，扮演好自己角色，都值得敬佩，不是只有拿刀拿槍才叫勇敢。侯市長高八度、厲聲質疑他沒有拿槍捍衛人民，他印象深刻。但在議員工作上，他完全無畏任何壓力，言所當言、為所當為、無忝所生、無愧人民。