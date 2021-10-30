大陸央視新聞報導，中國國務委員兼外交部長王毅當地時間29日在羅馬參加二十國集團峰會期間，就近日美國等個別國家宣稱支持台灣「積極、有意義地參與聯合國體系和國際社會」答記者問時強調，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，14億中國人民推進和平統一的進程不可阻擋。他們50年前就阻攔不了一個中國原則，在21世紀的今天更不可能得逞。

王毅表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土的一部分，這已經成為國際社會的普遍共識，也是各國共同遵守的國際關係準則。

王毅強調，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋。台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他的前途。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。

王毅說，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復新中國在聯合國的合法席位，已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題。

王毅稱，近來，美國等個別國家企圖在台灣問題上搞突破，這一做法違背了其同中國建交時所做的政治承諾，無視廣大會員國在第2758號決議中表達的共同意志，是對《聯合國憲章》宗旨和原則的損害，也是對台海和平穩定的破壞——他們在50年前就阻攔不了一個中國原則，在21世紀的今天更不可能得逞。如果一意孤行，必將為此付出應有的代價。