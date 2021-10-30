嘉義市政府今天起普發現金5.3億，市民領到紅包笑呵呵直呼「好像過年了」，有人一口氣領了4、5包，開心不已，市長黃敏惠表示，有26萬4348名市民可以領到2000元紅包，是嘉義市歷史的第一次，我們在寫歷史，全台灣都在看嘉義市。

民眾領到數包紅包很開心，嘉義市長黃敏惠提醒用紅包消費參加購物節抽獎。（廖素慧攝）

嘉義市配合中央振興五倍券，普發每個市民現金2000元，今天上午8時30分起119個發放所開始發放，民眾一早就排隊領號碼牌等候，市長黃敏惠特地到經國新城的發放所視察，民眾拿到紅包非常開心。

嘉義市普發現金，工作人員清點紅包忙不停。（廖素慧攝）

民眾一早排隊領號碼牌等領紅包。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，市政府與議會為了振興經濟，發送每位市民2000元紅包，2021嘉義市購物節將於下周一開始，活動至明年2月6日止，累積活動期間發票可以參加抽獎，最大獎是價值269萬元的VolvoV60豪車，嘉義市民領完2000元現金，好好購物消費來抽大獎。

嘉義市購物節最大獎抽豪車。（廖素慧攝）

有90多歲伯伯領到紅包笑開懷，他說，最近剛領取重陽節禮金，現在又有2000元紅包，好像過年了！還有婦人幫全家人代領4、5個紅包，笑得合不攏嘴。

張姓婦人說，能領現金太好了，她與兒孫在嘉義市租屋、工作，疫情期間不好打工，家計受影響，她替兒子及孫子代領，共領6000元紅包，剛好可以補貼家用、買菜。