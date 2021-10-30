戰12/18四大公投 藍營召開全代會力拼四項全過

國民黨全代會今天登場，黨主席朱立倫致詞時強調，對民主憲政的確保，不會有任何鬆懈，不管今天是對岸的中共或民進黨執政當局，任何人想要傷害中華民國、破壞民主自由、影響憲法與法治基礎，一定會堅定維護中華民國民主自由。

國民黨今天舉行第21屆第1次全代會，受疫情影響，改為全台分30區透過視訊連線的方式舉辦，前主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、江啟臣等人皆出席中央黨部主場地，共襄盛舉。

朱立倫上午補行宣誓，致詞談話緊扣「護台灣、保民主、拚未來、重返執政」主軸，重申捍衛民主價值等六大主軸。他表示，國父孫中山從收復台灣、民國34年10月25日光復台灣、民國38年後來台保衛台灣，一路壯大台灣、民主台灣，每一段過程都是大家一起努力的成果。

朱立倫表示，蔡英文總統國慶談話提出有違憲之虞的四項堅持，他提出四個捍衛予以回應，包括國民黨永遠捍衛中華民國憲法；捍衛中華民國民主自由的立國精神；捍衛台灣民眾的安全和平與繁榮；捍衛中華民國歷史事實與尊嚴。

年底公投在即，朱立倫說，國民黨提出反萊豬、公投綁大選2項公投案，要全力推動，他喊出「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選，民主更向前」等口號，希望民眾都站出來。另外民間團體提出的護藻礁、重啟核四公投，國民黨尊重並提供協助。

朱立倫痛批，民進黨在野時稱「全民推公投才是愛台灣」，執政後卻因跟他意見不同，說若公投過關是害台灣，砲轟民進黨是雙標、不顧民意的政黨，號召民眾12月18日站出來，「公投大家挺，台灣謝謝您」。

朱立倫也擘劃，明年底地方選舉是2024重返執政最重要的前哨戰，要展現團結力量，讓所有縣市長勝選，國民黨將結合民間智庫力量成立藍軍大智庫，共同推出好的政策，籌組影子內閣，2024推出最強候選人，全黨團結爭取勝選。

至於國際連結與兩岸溝通，朱立倫說，駐美代表處先遣人員這兩周就要出發，籌設華府駐美代表處，同時延續黨章、黨綱規定，加強推動兩岸交流。

他談到，10月5日就職至今，短短25天，國民黨就像急行軍，而強領導不是他個人的問題，而是包括立院黨團、中央黨部、智庫等三合一，縣市政府、議會與中央結合等團體作戰，才能強化領導。